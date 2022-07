Rachel LANGLET

Je recherche un emploi administratif à temps partiel à La Ciotat afin de concilier ma vie professionnelle et mon handicap.



À l'Université Bourgogne Franche-Comté, j'ai occupé pendant onze ans un poste d'agent administratif contractuel. Je gérais les jurys, les plannings et les absences des étudiants. La discrétion et le sens du service public sont pour moi des valeurs essentielles. Jaime le travail bien fait, l'ordre et le rangement. Mes dernières expériences, à AD Services et à l'EHPAD Kallisté, m'ont permis de mettre ma capacité d'écoute au service dune structure à taille humaine dont les valeurs sont la solidarité et l'entraide.



J'ai le statut RQTH.