Consultante en RSE et Développement Durable

Jaccompagne les organisations dans laudit de leur activité, la définition et la mise en place de leur stratégie RSE et Développement Durable: plans daction, moyens, planning budget, choix de prestataires, déblocage des subventions leur permettant davancer.

Chaque organisation peut, a son échelle, agir.

Cest aussi souvent un moyen daugmenter lengagement des collaborateurs, lefficience de lorganisation, et la satisfaction des clients et des partenaires.