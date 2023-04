Rachel NEFF

Mon orientation vers les Ressources Humaines n'a pas été un choix fait par hasard ou par défaut. En effet, elles regroupent ce que j'attends d'un poste :

- Cadre juridique nécessitant connaissances (ou recherches) et rigueur

- Polyvalence, diversité des missions

- Possibilité de mettre en place de nouvelles choses (outils, processus, projets)

- Relations humaines et communication

- Conseil et support aux salariés



Si mes premières expériences m'ont donné l'occasion d'accéder à des missions généralistes, des opportunités m'amènent finalement à la formation professionnelle.

Deux facettes différentes des RH qui me permettent, l'une comme l'autre, de m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Maitrise de la suite Office et Openoffice

Maitrise du logiciel HyperVision

Polyvalence

Autonomie

SST

Ressources humaines

Recrutement

Formation professionnelle

Droit du travail