Rachel PORTRAIT

Je suis devenue ARTISAN D'ART en 2020 et j'ai créé mon atelier céramique début 2021. Reconversion XXL après plus de 20 ans dans l'industrie comme SPECIALISTE des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE. En parallele je travaille à temps partiel dans une fantastique LIBRAIRIE INDEPENDANTE que je fréquentais comme lectrice.



Ma vie professionnelle est plurielle et c'est parfait pour moi. Mon désir de création et de travail indépendant à généré la création de l'A®telier. Mon aptitude pour le travail en équipe, la réussite collective, et ma curiosité naturelle trouve son sens avec mon travail à la librairie.



Dans mon précédent poste j'étais reconnue pour les compétences suivantes :



Analyse technique

Administration des ventes

Vente B2B

Prévention des risques professionnels

Techniques de vente

Ergonomie

QSE

Santé au travail

Equipements de protection individuelle

E.P.I.

Gestion de la relation client

HSE

Animation de formations

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Développement commercial

Microsoft Office

Vente à distance

As400