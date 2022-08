Jai 15 ans dexpérience dans les RH dont 9 ans dans le recrutement IT: 2 ans en cabinet spécialisé et 7 ans en ESN.



Jai été co-organisatrice du meetup lyonnais « Touche pas à mon recruteur » de 2017 à 2019.



Et je suis aussi passionnée de cuisine et un petit peu gameuse sur les bords.



Mon organisme a reçu la certification Qualiopi pour les actions de formation : vous pouvez donc faire une demande de prise en charge auprès de votre OPCO