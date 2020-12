Rachid AIT LAAJOUNE

Depuis Octobre 1993, j’ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine de la chimie dans un environnement technique très varié et concurrentiel. Deux secteurs majeurs : l’industrie automobile (Sika, DOW Automotive, CRAY VALEY…) et le traitement des eaux industrielles (Suez, Nalco, Protec…), ce qui m’a permis de constituer un portefeuille client important.

J’ai été consultant pour le groupe GTE PARIS en développement de business au Maroc pour des PMI Françaises dans le secteur industriel .

J’ai aussi réussi le démarrage de nouvelles activités de sociétés internationales au Maroc : BODO MOLLER CHEMIE Morocco, REVCO Mastics Maroc.

en quête active : Area Manager ou Sales Manager



Mes compétences :

Energetique

Énergies Renouvelables

Traitement des eaux industrielles

Colles et adhesifs

Automobile

Business development