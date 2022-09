Rachid AMOUCHE

Après un parcours professionnel complet, je tiens à mettre mes compétences et mon savoir faire au service de votre entreprise, et participer au développement de l’entreprise par l’implication forte et goût pour le changement l'amélioration continue et l'évolution des performances avec la collaboration des équipes de production..





Mes compétences :

 Validation de process : contrôle dimensionnel et

 Soudage à l’arc ;tig ;mig ;mag ;soudage oxyacéty

 Application et modification du changement d’ingé

 Dessin industriel et traçage .  Contrôle de so

 Etude de temps de production et ordonnancement p

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

ordonnancement planning

Solidworks

RDM

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Office 2007

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

GMP CAD

CATIA

Autocad