Rachid EL MANSOURI

* Administration et support sur les outils autour du cycle de vie d'un logiciel (ServiceNow)

* Gestion de configuration logicielle (Clearcase, Websphere Application Server, Subversion, Git/Bitbucket)

* Intégration Continue (Jenkins, GitLab)

* Gestion d'artéfacts (Nexus, Artifactory)

* Gestion de faits techniques (Clearquest, Jira, Mantis)

* Qualité du code (SonarQube)

* Serveurs d'applications (Tomcat, JBoss)

* Méthode (Cycle en V, Agile)

* Gestion et suivi du parc applicatif

* Analyse et développement de scripts Shell, Python, Perl

* Réalisation d'études techniques (Mise à niveau des versions, amélioration architecture technique, Migration ClearCase vers SVN/Git...)

* Modélisation UML, méthode MERISE

* Intégration d'outils open source (Nuxeo, Joomla, Wordpress)

* Développement Java/Java EE

* Bases de données : Oracle, MySQL, Access, PostgreSQL

* Environnements : Windows, Unix, Linux, Virtualisation, Docker

* Réalisation et suivi de documentation technique