Rachid LAFRIA

Mon parcours professionnel m'a offert la chance de travailler pour des organismes m'ayant permis de forger une solide expérience d'accompagnement, de conseil et de gestion de projet.



Créer, accompagner, étudier, concevoir, proposer, constituent les maîtres mots de mes différentes missions professionnelles dans le domaine du développement économique.



Avec plus de 2000 porteurs de projets reçus, conseillés, orientés et plus de 250 créations et reprises d'entreprises accompagnées en 15 ans, je suis à votre écoute pour mettre en place le plan d'action le plus adapté à vos objectifs et projets d'entreprises.





Aujourd'hui : Conseiller et Formateur





Conseils proposés :



- Accompagnement à la création et reprise d'entreprise

- Conseil en développement d'entreprises déjà existantes (développement d'activité, communication, etc...).

- Diagnostic des TPE : accompagnement et restructuration, aide au développement d'entreprise.

- Diagnostic des problèmes de trésoreries.

- Aide à la négociation et transaction de fonds de commerce et entreprises artisanales.

- Intervention dans le cadre de plans sociaux et cellule de reclassement

- Recherche de financement pour vos projets d'entreprises. Montage de dossiers.