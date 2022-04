Karine MARTY

Ingénieur agricole de formation, j'exerce depuis 10 ans le métier de conseiller agricole.

Cette expérience m'a permi d'acquérir des compétences en:

- conseil: conseil direct aux produceurs, ou conseil "collectif" au travers de bulletins, d'animation de réunions

- animation: animation de réunions d'information ou de formation, de manifestations (journée de la cerise d'industrie...)

- formation: mise en place et animation de formation à destination des agriculteurs (irrigation, protection raisonnée...)

- gestion de projets: réimplantation de la griotte en Provence, mise en place d'une démarche de Certification de Conformité Produit Raisin de table...

- expérimentation: j'ai mis en place et conduit de nombreuses expérimentations (essais variétaux courgette, cerise d'industrie, lutte contre des ravageurs...)

- SIG: maîtrise du logiciel mapinfo, utilisation du GPS



Fille d'agriculteur, je suis fortement imprégnée de la "culture agricole". Je suis persuadée que le maintien de l'agriculture passe par le développement d'actions de valorisations de celle-ci afin de réconcillier l'agriculture, les comsommateurs et l'environnement. Aussi, je souhaite aujourd'hui m'investir dans des démarches de valorisation de l'agriculture en participant par exemple à des démarches type "de ferme en ferme", création d'AMAP, théâtre à la ferme, marchés de producteurs de Pays, etc...

Je souhaiterai animer un réseau et être une personne ressource pour ce type d'action.



