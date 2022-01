Corinne HIVERT

Après 7 années au statut salarial, je reprends un statut indépendant.

Je suis coach formatrice en informatique. J'assiste et forme sur des logiciels, progiciels et applications internet allant du plus généralistes au moins connus du public .

Mes formations sont basées sur des thématiques et sur des demandes spécifiques (formation à la carte). De ce fait le calendrier est établi en fonction des demandes et des disponibilités de chacun. Il n'y a pas d'inscription à l'année.

Pour un besoin spécifique, je recherche, teste des solutions en privilégiant les logiciels gratuits et les Open sources.



Mes formations s'adressent aux professionnels comme aux particuliers.



Que vous soyez chef d'entreprise, dirigeant, salarié cadre ou non cadre, associé, profession libérale, administration.., l'outils informatique associé à Internet permet d'aider au développement personnel et professionnel.



Encore faut-il savoir utiliser cet outil souvent complexe et en constante évolution.



Je travaille aussi en collaboration avec des éditeurs de progiciels où je propose de faire du recettage avant la commercialisation et également des guides utilisateurs.



Mes compétences sont variées me permettant aussi de proposer de la conception de site Internet pour les commerçants, artisans en utilisant des solutions faciles à prendre en main ou plus complexe comme Shopify pour l'E- Commerce