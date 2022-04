Didier MIREY

Mon moteur, l'innovation dans les pratiques pédagogiques et la maîtrise de la technologie au service de la formation.



Acteur de la scénarisation pédagogique multimédia depuis plus de vingt huit années (EAO puis e-learning) et de la réalisation des contenus avec différents outils auteur, mes activités passées chez Netopen et sa filiale Inovae m'ont obligé à une veille technologique permanente et une écoute attentive des clients et futurs clients pour leurs apporter les réponses optimales à leurs projets.



Aujourd'hui en retraite, je reste néanmoins actif en tant que micro-entrepreneur et propose mes compétences de Consultant Senior en Digital Learning



Mes compétences :

E-learning

Scénariste

Formation

Développement

Enseignement

Digital Learning (Conseils, Stratégie, Conception,

Instructional Design

Massive Open Online Courses

68000 Assembler

Alcatel

HTML5

SCORM