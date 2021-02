Rachid LAKHCHACH

Technicien Génie Civil, 8 ans d’expérience (BTP, AEP, et VRD)



COMPÉTENCES:



• Planification et organisation du Projet

• Pilotage et déroulement chronologique des activités du Projet

• Contrôle de sûreté et de la qualité des travaux

• Management relationnel avec les entreprises, les bureaux d’études, les bureaux de contrôle ….





 Etablissement des Marchés

 Vérifications des décomptes

 Gestion et ordonnancement des travaux sur chantier

 Etablissement des plannings et suivi des chantiers

 Installation du chantier

 Etude assainissement et voirie

 Maitrise du Plan QSE

 Gestion des matériaux et matériels de construction

 Gestion d’équipe

 Etablissement des métrés et étude de prix

 Analyses des offres d’entreprises

 Métré –Architecture et pour les AEP

 Conducteur et connaissances des Engins « JCB, CASE, Auto Bétonnière, Compacteurs ...

 Dessin Assisté par ordinateur (AUTOCAD toute les versions)

 Dessin des plans de béton armé (plans du coffrage et de ferraillage des constructions,

 Etude des plans du béton armé

 Réalisation des projets d’eau potable « les AEP »

 Dessin architecture

 Dessin Industriel



