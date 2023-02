Rachid SMAKHO

09/2010 à ce jour : Contrôleur de gestion Usine et chargé du reporting Groupe - chez SOMACA-Groupe renault-Casablanca



Ma mission consisite à :



- Animer et contrôler la réalisation du plan de productivité de l’usine en pilotant la performance économique.

- Eclairer et conseiller le Comité de Direction du site et l’encadrement sur les performances physiques et économiques, réelles ou prévues. Alerter sur les dérives ou sur les écarts entre les résultats réels et les prévisions.

- Assurer la qualité, la fiabilité et la pertinence des indicateurs de performance, des données économiques et des analyses diffusés.

- Garantir la prise en compte des règles et obligations en terme de contrôle interne Renault SA pour son périmètre de contrôle et alerter en cas de dérive.

- Construire, en liaison avec l’ensemble des départements et des services du site, les plans triennaux, les gestions prévisionnelles, les budgets annuels sur la base d’objectifs physiques et d’objectifs économiques cohérents avec les cibles de la Direction Générale.

- Informer périodiquement le Comité de Direction du site, l’encadrement, les représentants du site dans les Clubs Métiers, le service de communication sur les performances réelles du site, sur les écarts par rapport aux prévisions et sur leurs principales causes.

- Réaliser des reprévisions sur l’exercice en cours dont une reprévision mensuelle des effectifs

- Elaborer les dossiers économiques (études Make or Buy, contrats de projet d’investissement ...) préparant des prises de décision ; sensibiliser les responsables sur les risques encourus.

- S’assurer que les systèmes de gestion et comptables restituent une image fidèle de la réalité

- Valider, dans les délais impartis, les données de reporting envoyées vers les Directions Centrales (données Magnitude, données des tableaux de bord, informations dans les lettres de gestion) concernant les volumes, les cadences, la flexibilité, les temps passés, les effectifs, les indicateurs de performance, les indicateurs sociaux, les masses salariales et les autres charges, le niveau des stocks, la valeur de transformation, le prix de revient .

- Valider, avant diffusion, les données de benchmarking (IMVP, Harbour report, enquête de structure, enquêtes Métier, benchmarking inter-constructeurs...).





2007 à ce jour :Contrôleur de gestion distribution à ALTADIS MAROC - Direction Logistique et distribution

Rattachée au directeur contrôle de gestion central



Ma mission consiste à :

- Animer les clôtures mensuelles et les budgets

- Assurer les reportings mensuels

- La mise en place et élaboration des tableaux de bord régionaux

- L’élaboration et le suivi des budgets (Charges de fonctionnement, Investissement)

-- Mise en place des procédures, du contrôle interne et réalisation des missions d’audit.

Participation aux différents projets :

- la refonte de la cellule contrôle de gestion distribution

- la refonte des procédures de la distribution.

- Elaboration et suivi des Busines Plan des clients VIP

- Etude de rentabilité de la cellule CIGARES



2003 à 2007 :Contrôleur de Gestion Financier à ALTADIS MAROC- Direction Financière

Rattachée au responsable contrôle de gestion central



Ma mission consiste à :

- Elaboration des tableaux de bord mensuels,

- Etablissement des différents reporting groupe (CA et Net sales) par produits ainsi que (P&L et EBITDA) par BU.

- Analyse et Commentaire des différents écarts et variations.

- Calcul de la provision sur stocks suivant les normes du groupe.

- Participation à l’établissement de la procédure budgétaire et élaboration des canevas.

Participation aux différents projets :

- la refonte du contrôle de gestion central au sein d’ALTADIS et la mise en place des outils de travail.

- Participation au projet de déploiement SAP (partie logistique LOGISAP)



Mes compétences :

Gestion