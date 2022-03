Rachid ZEROUALI

Lentreprise a été créée en mai 1997,en entreprise individuelle par son gérant, artisan peintre décorateur à Saint Germain En Laye (Yvelines). Remaniée en 2003, elle est devenue SARL entreprise décors réunis.

En 2009, après le rachat de la sté Akajou et Archi-France, lentreprise prend une autre dimension et devient la SARL EDR bâtiment avec un total de Chiffre d'affaire de 2 452 000.00 € toutes sociétés confondues



Par son expérience et suite à une forte demande de ses clients, lentreprise sest développée et intervient maintenant pour des travaux tout corps détat.



Ses compétences :

Aussi bien dans le secteur privée que public, EDR bâtiment répond à toutes vos demandes de travaux. Son activité sarticule autour de différents secteurs tels que les travaux de peinture, revêtements sols et murs, plomberie, électricité, plâtrerie

Fidèle à ses valeurs, lentreprise simplique durablement dans le développement des projets dans le cadre du respect environnementale.

Notre priorité est de respecter les délais demandés pour la réalisation des travaux.

Soucieuse de satisfaire ses clients et plus largement ses partenaires, lentreprise possède les

qualification Qualibat. Tous les ans, des plans de formations sont aussi mis en place pour son équipe de professionnels.



Son équipe :

Fiable et professionnelle sont les mots pour qualifier léquipe. Pas de mauvaises surprises, vous avez toujours le même interlocuteur (avec sa ligne téléphonique direct), joignable et

disponible, pour la conduite des travaux. Sous ses ordres est affecté un ou plusieurs compagnons et aides compagnons selon limportance du chantier.



Ses bureaux :

Siège sociale : 13 rue de Fourqueux 78100 Saint Germain En Laye

Bureau commercial : 02 rue de Breuvery, Place Jehan Alain 78100 Saint Germain En Laye

Bureaux détudes : Hôtel dentreprise Copernic, 01 rue du Grand Etang 78920 Ecquevilly.

Ateliers : Hôtel dentreprise Copernic, 01 rue du Grand Etang 78920 Ecquevilly.



Pour nous contacter : tél 01.30.61.20.06 / fax 01.30.61.20.64 / E mail : edrzerouali@aol.com



Ses clients :

Notre atout : un large panel au niveau de nos clients.

Plusieurs enseignes, instituts publics ou privés nous ont fait confiance, tels que le CNRS,

Distribution Casino France, La Mairie de Paris, Mairie de Versailles, Maire Le Pecq, Mairie Les Mureaux, Mairie Lhay Les Roses, Antin Résidences, Siaci Saint Honoré,

La Durée, Collège de Trappes, Naturalia, Spie Créatis, Hôpital Saint Anne, EDF, mairie de Versailles, mairie de Flins...et encore bien dautres à venir!



Mes compétences :

Peinture

Plomberie