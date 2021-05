Rachida MENAA

Je suis Mm MENAA Rachida âgée de 49 ans je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'état en électrotechnique, d 'un diplôme de DESG étude supérieure en gestion, d'un diplôme de journalisme presse écrite et d'une attestation de succès en management avec école technique de France et MDI Algérie, je dispose d'une expérience de 17 ans au sein d'une entreprise algérienne gestionnaire du réseau électrique ( 8 ans entant qu'ingénieur d'étude au sein du service d'exploitation, 5 ans entant que chef de service clientèle et 4 ans entant que chef de division raccordement nouvelle . je suis très dynamique malgré mon handicap, pas de problème de déplacement; j'ai une expérience appréciable dans la gestion clientèle, des contrats de raccordement , de facturation ,dans le management des équipes, je suis très sociable et aime le travail en groupe, je suis sérieuse et rigoureuse, diplomate et ouverte au changement



Mes compétences :

Rigueur

Audit qualité

Audit interne

Budgétisation

Gestion des réclamations

Management de la qualité

Management opérationnel

Gestion du personnel

Management commercial

Gestion de contrats

Analyse technique

Facturation

Négociation contrats

Gestion de la relation client

Gestion commerciale