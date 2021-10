Radhouan BEN OTHMEN

9 ans d’expérience, chef de projet IT d’une société pétrolière, Gestion des projets, réseaux et sécurité informatique, Windows Server, Linux Server, Virtualisation, système de paiement par carte à puce pétrolière, développement des applications de gestion de stock des produits pétroliers.



Mes compétences :

SQL/PLSQL

Oracle E business Suite

Oracle développement et administration

Linux Redhat

JAVA / J2EE

Gestion de projet

Réseaux informatiques & sécurité

Base de données

PostgreSQL

Microsoft Windows Server

Ubuntu Server

Project Management

Windows Server

Hyper-V

Virtualization

MySQL

Microsoft Internet Information Server

Linux Red Hat

Microsoft Windows 2000 Server

Oracle

Oracle Forms

Personal Home Page

Reports

Apache WEB Server

Citrix Winframe

DBMS

Data Centre

Eclipse IDE

ISO 27001 Standard

Linux

Linux Suse

Lotus 1-2-3

Microsoft Windows

Oracle 10G

Oracle 11g

Oracle Application Server

Oracle Designer 2000

Oracle Developer 2000

Oracle Discoverer 2000

Oracle Report

VMware