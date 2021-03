Radu BONCEA

Controleur de gestion SAP.Mes missions :



Analyse mensuelle de l'activité,revue des affaires en lien avec les opérationnels.



Calcul de la rentabilité des affaires/projets et des marges à l'avancement (POC).



Vérification des écarts en cours de réalisation et déploiement de mesures correctives.



Calcul et suivi des prix de revient,controle de gestion de production.



Etablissement du reporting mensuel à destination de la direction.



Animation du processus budgétaire:construction budgétaire,reprévisions.



Mes compétences :

Comptabilité

SAP

Contrôleur de gestion

Économie