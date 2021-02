Ghyslaine PLANTE (DUMAS)

Bonjour et Bienvenue sur mon profil,



Curieuse et aimant progresser,

je n'hésite pas à me remettre en question,

et à relever de nouveaux défis.



Mes ATOUTS :

.Autonomie, Organisation, Force de propositions

.Adaptation, Travail en équipe, Management fonctionnel

.Environnement international, Anglais courant

.Un peu d'humour, pour résister au stress



Ghyslaine Plante Tel : 06.12.04.03.02



Mes compétences :

BUDGET CONTROLE DE GESTION

Microsoft Excel

Pack office

SAP FI CO

Financial Control

Cost management