Mathilde RAMBURES

Mon cursus, associé à une expérience de quatre ans dans le domaine des Ressources Humaines au sein de diverses entreprises, m'a permis de me familiariser avec le secteur et d'aiguiser mes savoirs en terme de gestion des Ressources Humaines de par le développement des compétences notamment en termes de recrutement, de gestion administrative RH, mais aussi en termes de gestion et suivi de la formation professionnelle.



Je suis prête à m'impliquer dans des fonctions riches en contacts humains où responsabilité et autonomie sont des enjeux essentiels.





Mes compétences :

Paie

Recrutement

Administration du personnel

SAP

Hypervision

Pack office (Word, Excel, Powerpoint)

Pénibilité

Formation professionnelle

Transport