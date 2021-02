Raffael BOURDARIAS

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur Informatique du Conservatoire National des Arts et Métiers obtenu par apprentissage, je dispose également d'une expérience de plus de 5 ans autour du progiciel de gestion intégré Microsoft Dynamics AX (de la V3 à AX 2012). J'y réalise à la fois des tâches techniques et fonctionnelles sur des domaines précis (ventes et marketing, référentiel produit,...).



Certification : MB6-869 Dynamics AX 2012 Development Introduction



Mes compétences :

Framework .net

SGBD

MICROSOFT DYNAMICS AX

XHTML / CSS

Système d'Information

Prestashop

Workflow

Visual Studio 2010

SQL Server 2008 R2

C# .NET

UML

Hyper V

Ms office

MS Project

IIS

SharePoint 2010 Foundation

Web services

Active Directory

SSAS & SSRS

X++