Rafik BENTAYA

Architecte d'état diplômé en 2008 et ayant exercé dans divers secteurs du domaine du bâtiment à savoir; La maîtrise d'œuvre et la réalisation.



J'aspire à évoluer dans un cadre offrant la possibilité d'élargir mes connaissances dans ce domaine mais aussi dans d'autres. La polyvalence et l’autonomie sont deux atouts que toute personne active et ambitieuse devrait prendre soin d’entretenir.



Le Contrôle de Gestion est pour moi un outil plus qu'indispensable au bon déroulement des phases qui amènent à l’accomplissement d'un projet, et le fait de dominer celui-ci, tant sous le volet technique, financier, commercial, ou même légal, et faire en sorte qu'il suive un déroulement prévu alliant préalablement efficacité & efficience, apporte une grande aide aux différents acteurs dudit projet.



J'avoue un certain amusement trouvé en déboitant et déformant les projets, de les extraire au-delà des lignes bien parallèles de leurs contrats et plans bien ficelés ... et ceci rien que pour pouvoir créer plusieurs points de vues encore insoupçonnés, permettant d'accéder à des données nouvelles et précieuses et qui s'avèrent souvent être d'une importance capitale.









Mes compétences :

Archicad

Microsoft Excel

Lumion

AutoCAD

Google Sketchup

3D Studio Max

Microsoft Project

Adobe Photoshop

Artlantis

Primavera