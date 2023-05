Rafik KHALIL

Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des nouvelles technologies en tant que Consultant et Chef de Projet, avec une solide culture technique et une maîtrise sur les aspects fonctionnels et organisationnels des projets SI, au travers de missions de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans les métiers des télécoms, de la banque, de l'assurance, du CRM et de la GRH.

Mots-Clés :

SAHAM Group / Méditel / BULL / WANA / AGRODEP Group...

PMP, PMI, ITIL, MOA, MOE, AMOA, PMO, Intégration, Test, Recette, Support, Production, Télécoms, Assurance Vie, Assurance Non-Vie, CRM, Billing, MVNO/MVNA, Médiation, Activation, Provisionning, Valorisation, Collecte, Interconnexion, Gestion des Incidents, Gestion des Problèmes, OSS, BSS, PPS, IN, EAI, PeopleSoft, HighDeal, BSCS, Instant Link, Event Link.

Formation Continue :

PMP® Bootcamp, formation en Management de Projet et de préparation à la Certification PMP®.

Formation ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management.

Atelier de Coaching Professionnel sur les techniques de gestion commerciale, administrative, financière et comptable pour Entreprises. ACP Training & Consulting.

Formation Académique CCNA Cisco. IGA, Casablanca.



Mes compétences :

SI

EAI

ERP

BSS

CRM

BSCS

Support

PeopleSoft

Billing