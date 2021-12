Rafik KHEREDDINE

Titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées à Grenoble Université, j'ai obtenu le diplôme de master en statistique de l'université Pierre et Marie curie à Paris, et le diplôme d'ingénieur en recherche opérationnelle et informatique.



Après mon expérience dans l'enseignement des mathématiques appliquées et des statistiques à l'université de Pierre Mendes France (Grenoble), et dans les assurances collectives chez Axa France, je suis, actuellement, consultant expert datamining et statistique en libéral.

Mes domaines d'expertise sont : le traitement, l'analyse et l'exploration des données, la classification, la segmentation, les tests statistiques, la programmation, les bases de données et les méthodes d'optimisation découlant du domaine de la recherche opérationnelle.



Mes compétences :

Programmation c

Visual basic

Statistiques

Modélisation mathématique

Optimisation des coûts

Programmation

Régression multilinéaire

Matlab

Real time bidding

Chaines de markov

Séries temporelles

Théorie des graphes