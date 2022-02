Rainier CASTEELS

- Proactif, ouvert d'esprit, innovant, esprit d'équipe, orienté résultat sur système iSeries/AS400 avec plus de 30 années d'expérience en programmation RPG et RPG ILE.

- Cycle de vie d'un projet : analyse fonctionnelle et technique, développement, test, installation,

maintenance, correction, paramétrage, formation et gestion de projet.

- Développement d'applications et d'ERP comprenant la gestion des commandes, gestion des stocks, applications financières et d'assurance et EDI.



- Compétences techniques :

. IBM iSeries/AS400 (OS400, PDM, SEU, SDA, RLU, CLP, Query, DB2, SQL, API, DDM,

FTP et IFS) (30 ans) avec langages : RPG (20 ans), RPG ILE (10 ans), Cobol400 (2 ans),

Synon (10 ans) et Lansa (6 mois).

. Microsoft Client-serveur avec Visual Basic 6, SQLServer et Access (4 ans).

. Microsoft .NET, C#, VB.NET, Java, Visual Studio, Visio, XML,XSLT, HTML, ASP et

SQLServer2000 (1 an).

. IBM mainframe (MVS, Cobol II, JCL, TSO, ISPF, VSAM, REXX, CICS, Predict, Construct, Natural,

Adabas et Microfocus 4) (5 ans)



