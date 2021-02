Ramon ALFONSO

Problem Manager - Service Delivery Manager - Analyste Pilotage TMA SAP - M3



SAFRAN (ex Zodiac-Aérospace)



Problem Manager Novembre 2017 à Novembre 2020

Gestion des incidents et problèmes majeurs Animation de cellules de crise.



Transition Manager Projet/Production

Mise en place des Process pour cadrage de la livraison des Projets vers le mode Run

Contrôle des phases de tests Documentation et formation du support et utilisateurs.



Groupe Avril



Analyste Pilotage TMA SAP Avril 2017 à Octobre 2017

Responsable du suivi dactivité de la TMA (Tierce Maintenance Applicative)

Besoins :

Bonne connaissance des outils, procédures de Support et de TMA et des processus associés.

Connaître les interlocuteurs clés capables de répondre à toute question / problème sur les processus de son périmètre.

Responsabilités :

Promotion et Formation des utilisateurs aux procédures de Support et TMA.

Suivi et analyse des indicateurs dactivité de la TMA et de respect des SLA.

Alerte sur les écarts et non-qualité soulevées par ces indicateurs.

Coordination entre les différentes activités liées au périmètre.



SANOFI



Service Delivery Manager : Responsable Support Applicatif SAP sur lensemble du périmètre Industriel

(Service Expert Applications) - Janvier 2011 à Mars 2017



Contexte

Suivi et contrôle de la Qualité de la Production Informatique, afin de sassurer que les services sont rendus conformément aux engagements, dans le respect des processus définis et des SLA.



Responsabilités

- Point de contact unique entre les responsables applicatifs fonctionnels et les équipes techniques

- Pilotage de la TMA pour les évolutions applicatives et des infrastructures

- Coordination des différents acteurs techniques et fonctionnels.



Livrables

- RCA - Root Cause Analyse sur incident critique / Animation de cellules de crise.

- Présentation du projet aux équipes techniques pour validation et lancement

- Compte rendu de réunion sur les applications critiques.

- Rapports quotidiens dexploitation.



Prestations détaillées



Gestion de Projets



Coordination des actions entre les clients, les équipes de production et les équipes projet :

Prise en charge de la coordination du déploiement mondial dune application critique sur les régions : Europe/Afrique , Asie Pacifique & Amérique



Participation aux migrations des infrastructures dans le nouveau datacenter, ainsi quaux projets de refonte applicative.

Coordination des actions des différents interlocuteurs intervenant sur le périmètre défini (chef de projets, technicien de productions, experts)

En collaboration avec le GPS, préparation et animation des comités (Comité opération. Comité technique.

Comité projet. Gestion de crise) avec les différents intervenants de Pôle Métier.



Gestion de lExploitation (Support Applicatif SAP)

Validation quotidienne de la disponibilité applicative et du bon déroulement des traitements associés



Gestion des changements

Coordination des changements incluant la planification, le contrôle de la cohérence densemble des différents changements en cours et la validation de leur bonne réalisation.



Gestion des Incidents/Problèmes

Point descalade en cas dincident majeur (récurent, bloquant ou critique)

Propriétaire des incidents majeurs et du suivi jusquà leurs résolutions.

Définition et suivi des plans dactions, coordination des différents intervenants, animation des cellules de crise.



Gestion des Niveaux de Services

Garant de la qualité des services rendus par la DPI et des niveaux de services associés (respect des engagements clients signés dans le cadre des OLA)



Suivi de la maintenance

Suivi des maintenances associées aux différents composants matériels de son périmètre en termes dintégration dans les contrats de maintenance groupe et dadéquation du niveau de service avec les besoins métiers

Garant de la conformité des contrats de maintenance des serveurs de son périmètre

Gestion de configuration

Contrôle et mise à jour des informations contenues dans la base Configuration.



EDF



Service Delivery Manager - Décembre 2007 à Décembre 2010



Contexte : Système d'Information Marché de Masse

Projet de migration dinfrastructure des contrats Professionnels et particuliers.



Responsabilités

- Pilotage de l'infogérant et organisation d'opérations d'exploitation

- Suivi des incidents - Gestion des crises

- Coordination des actions préventives

- Organisation des week-ends de migration



Livrables

- Reporting avancement Projet

- Planning de coordination des vagues de migration

- Planning de coordination des équipes techniques



EXXON MOBIL



Responsable Opérationnel - Janvier 1999 à Novembre 2007



Contexte

Responsable des équipes de RUN.



Responsabilités

- Gestion des plannings déquipes Servers et Réseaux

- Organisation des opérations d'exploitation

- Suivi des incidents

- Organisation des week-ends de maintenance

- Création du bureau Action Desk



COMPÉTENCES TECHNIQUES



Systèmes: Windows (2000/2003/2008R2/2012)

Unix (HP-UX 11 iv3) / Linux (RHE 5.5/6.4),

Aix (6.4), Solaris (10)



ERP: SAP R/3, M3 v10



Outils: Promise, Jira, One2Team, ServiceNow



SGBD: Oracle 11GR2, SQL server 2012



CFT



Messageries: Exchange, Lotus Notes



Ordonnanceurs: ControlM, V-Tom



ETL: TIBCO, Informatica





COMPÉTENCES FONCTIONNELLES



Gestion de lexploitation

(Pilotage de TMA)



Gestion des changements

(Animation CAB)



Gestion des incidents/problèmes



Gestion des projets

(Initialisation Projet, validations techniques, planning,

suivi jalons jusquà mise en Production)



Suivi opérationnel (CR de production traitements,

sauvegardes, temps de réponses indisponibilités de service)



Gestion de la configuration

(Référencement Hardware et Software des infrastructures)



Gestion des niveaux de services

(Respect des engagements)



Suivi de la maintenance



Amélioration continue

(Création de templates)