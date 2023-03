Caroline DUBOIS

Mappuyant sur dix-huit années dexpérience acquise en tant que responsable de différents services communication dans des univers variés et multiculturels, en agence de communication, au sein de ministères (Défense puis Education nationale), en collectivité territoriale ou encore comme rédactrice en chef dune rubrique dinformation locale en télévision, jai un profil de communicante à 360 degrés à la fois technique, opérationnel et stratège.



Je suis rompue à toutes les techniques décriture (communiqué de presse, dossier de presse, reportage, interview, portrait, discours, écriture créative dont lécriture spécifique pour le web) que joptimise au service dune large variété de supports internes ou externes et sur tous les médias (cross canal).



Je suis reconnue pour ma capacité d'analyse, ma créativité et mon dynamisme. Positive, j'aime trouver des solutions et relever les défis.



Forte dun leader ship éprouvé, je sais valoriser les compétences de mes collaborateurs et générer un réel esprit de groupe grâce à de grandes capacités découte et de coaching.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Gestion du budget

Management d'équipe

Stratégie de communication

Rédactrice

Reportage

Polyvalence

Adaptabilité

Éthique

Relationnel