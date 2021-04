Je suis actuellement Chef d'Agence BAOBAB Banque TSIROANOMANDIDY , en passant par Superviseur responsable d'agence de MICROCRED Ambositra Madagascar ; Analyste de crédit ,analyse des risques bancaire et gestion de portefeuille de dossier de crédit

Spécialiste en développement communale. Mécanique automobile et techniciens froid et climatisation

Spécialiste Risque de crédit



Mes compétences :

Gestion des carrières

Banque

Développement durable