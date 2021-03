Raoul D'HOTELANS

Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG)diplômé en septembre 2010, je me suis spécialisé en « Ressource, Aménagement et Gestion des Eaux » au cours de la deuxième année.



Cette formation a eu pour but de me permettre d’évoluer professionnellement dans les domaines qui touchent la gestion de l’eau et l’environnement.



J’ai réalisé mon stage de deuxième année dans ces domaines en étudiant notamment l’aquifère de la craie du pays de Bray et poursuivi par la suite plusieurs études sur ce thème, pour le compte de la société INERIS.

Lors de mon stage de fin d’études de six mois au BRGM j'ai pu effectuer des travaux très diversifiés (cartographie SIG, gestion de bases de données, interprétation de logs de conductivités, essais de pompage...) autour de la problématique d'intrusion saline dans les aquifères côtiers de l'Ile de La Réunion.



Je travaille depuis mars 2011 en tant qu'ingénieur de projets en "sites et sols pollués" dans l'agence d'Arras d'ICF environnement.



Mes compétences :

Modélisation

Mapinfo

Dépollution

Géologie

Sites et sols pollués

Cartographie

Hydrologie

Hydraulique