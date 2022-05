Rapha TOCQUEVILLE

Bjr je suis étancheur barder desamianteur depuis plus de 18 ans je recherche un poste en Bretagne près de Lorient le déplacement me dérange pas j étais chef d équipe dans mon ancienne entreprise au jour d aujourd'hui j suis disponible et ouvert à toute suggestion depuis que j ai quitter mon entreprise j ai fais monteur en charpente métallique 12 mois et aujourd hui j suis chef d équipe en nettoyage agroalimentaire voilà pour me présentez j m adapté très vite au poste cordialement raphael



Mes compétences :

Conducteur caces 1b 3b cariste r 389