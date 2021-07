Raphaël BRASSENS

PARIS 15 - 37 avenue de Lowendal

Prendre RDV sur DOCTOLIB: https://www.doctolib.fr/osteopathe/paris/raphael-brassens

Site internet: www.unosteoaparis.fr



Je pratique l'ostéopathie de manière exclusive. Diplômé du CEESO Paris après 5 années de formation (reconnu RNCP niveau 1, équivalent Master II). Agréé par le ministère de la santé et enregistré auprès de l'Agence régionale de santé.

Formé aux différentes techniques structurelles, viscérales et crâniennes, je prends en charge les nourrissons, femmes enceintes, sportifs, adultes et personnes âgées.



Pour toutes questions ou prise de rendez-vous n'hésitez pas à me contacter directement au 06-51-43-86-74 ou par mail: brassens.osteopathe@gmail.com



Formations complémentaires:

D.U. "Diagnostic des douleurs de l'appareil neuro-musculo-squelettique" Université Versailles - Saint Quentin

D.U. "Anatomie clinique" Université Paris V - René Descartes



Mes compétences :

Santé

Troubles musculo squelettiques

Bien être