Raphaël FLAMENBAUM

Architecture Système Avionique au sein d'Airbus Helicopters



Ingénieur système de l'ISAE SUPAERO.

Ingénieur en Systèmes Embarqués à l'école ENSEIRB-MATMECA de Bordeaux, ma véritable passion est l'aéronautique et l'espace. Elle se concrétise par les choix que j'effectue pour mes stages ainsi qu'au sein de mon club.

Le club EIRSPACE est les club aéronautique et spatial de l'ENSEIRB-MATMECA. Il conçoit drones et fusées afin de participer à divers concours tel le C'SPACE ou bien à divers événement tel l'UAV Show Europe.

J'ai ainsi pu participer à ces événements.

Par ailleurs, j'en ai été le Président et ai mis en place l'organisation actuelle ainsi que le pôle communication. Cela s'est avéré payant car les effectifs sont passés de 6 membres à 40 membres actifs en l'espace de deux ans.



Mes compétences :

Architecture

Modélisation

Ingénierie des exigences

Ingénierie des interfaces

Vérification & Validation

Langage C/C++

VHDL FPGA et Matlab

SystemC

JAVA

Management de l'innovation

Catia v5

Management de projet

Systèmes embarqués

Électronique numérique

Solidworks

SystemVerilog

Ingénierie système