Xavier LOURDIN

Je suis actuellement en poste au sein de la société ArianeGroup où je m'occupe des programmes de vol des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6. À travers ces activités, je contribue à la spécification, modélisation et développement de logiciels de vol ainsi qu'à la génération des livrables associés (binaires et documentaires). Mes précédentes fonctions m'ont amenées à travailler sur des sujets relevant de la surveillance de l'espace et de l'Air Traffic Management.



Mes compétences :

Ada

Langage C/C++

Java

Python, Shell, Perl

Linux/Windows

Systèmes embarqués

Temps réel critique

Build logiciel

Intégration continue