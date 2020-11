Vincent RECROSIO

Après des études abouties en micro-électronique, Vincent a été ingénieur HW/SW radiofréquence durant 4 ans dans une société de TV Broadcasting.



Porté par l'envie de vivre autre chose, Vincent a ensuite quitté la France pour l'Australie.



Après 2 ans, et de retour en France, il a donné une évolution à sa carrière, d'abord en tant qu'ingénieur d'affaires, puis devenant responsable commercial chez ALTIM France (http://www.altim-consulting.com)



Riche expérience, partagée avec des personnalités de valeur, ayant permis d'atteindre son prochain objectif : créer son entreprise. YASC (anciennement DRIVE & Partners) est fondée en 2015.



Actuellement :

- Vincent est gérant opérationnel chez YASC (https://www.yasc.fr/)

- Vincent est partenaire de CCR sur de la formation et de l'accompagnement commercial (http://www.chochoycr.com/)



Softskills :

- Très bonnes aptitudes en relations interpersonnelles

- Compétences éprouvées en gestion commerciale (B2B et B2C)

- Personne dynamique et enthousiaste, ouverte aux défis

- Profil chasseur : commercial, recrutement



Mes compétences :

Sourcing

Négociation commerciale

Prospection commerciale

vente B2C

Coaching d'équipe

Management commercial

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Vente B2B