Clément RECROSIO

Diplômé d'un Master II en Marketing Stratégique et Innovation de la Marque de l'Inseec Bordeaux, je recherche aujourd'hui un emploi dans le domaine du marketing, du commerce ou du management.



Pendant un an, j'ai travaillé au sein de l'enseigne E.Leclerc, en tant qu'Assistant-Manager Liquide, où j'ai pu développer mes compétences de gestionnaire (commandes de produits, stock, assortiment ...) et du merchandising afin d'être en adéquation avec la politique marketing et commerciale de l'entreprise et de susciter les ventes chez le consommateur.



Suite à cette expérience, et à ma formation, j'ai effectué mes deux dernières années d'Ecole de Commerce en alternance au poste de Responsable Secteur Proxi de la Brasserie Bavaria 8.6. J'étais en charge d'un portefeuille-clients de 450 magasins, toutes enseignes confondues, afin d'optimiser le référencement, l'implantation/recadrage, et la négociation/conseil de produits brassicoles.



Mes expériences associatives m'ont permis de développer mes compétences en communication et en management de personnes et de projets.



Du fait de ma formation, je suis ouvert à tout domaine de travail. Je suis motivé et prêt à m'investir dans des projets porteurs pour votre entreprise. N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Social CRM

Négociation commerciale

Mailing

Marketing stratégique

Social media

Veille concurrentielle et malrketing

Webmarketing

Marketing sensoriel

Marketing produit

Mobile marketing

Neuromarketing