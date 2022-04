Sylvain RECROSIO

J'ai une formation commerciale qui m'a permis de lier mon métier de commercial avec une de mes passions: les nouvelles technologies.

L'informatique est en perpétuel mouvement et ma curiosité me permet de rester au fait de tout ce qui se passe dans cette évolution.



Au sein de mon entreprise actuelle, je suis en relation avec les clients mais aussi les fournisseurs.

Je dois pouvoir répondre aux budgets de mes clients tout en leur proposant le produit qui répond idéalement à leurs besoins et leur apporter le conseil et le service nécessaires au bon fonctionnement de leur système informatique. Tout cela nécessite aussi un bon relationnel et une bonne connaissance de mes fournisseurs et une part de négociation.



Après avoir atteint l'objectif d'être reconnu par les formateurs TICE (Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement) je me perfectionne dans le conseil en protection des données (sauvegarde, sécurité, RGPD) et j'explore actuellement le monde du marketing. Avec le commerce, ce sont deux métiers qui ont énormément de points communs.



Si vous souhaitez en savoir plus, pourquoi ne pas échanger.



Mes compétences :

Wordpress

Excel

Kwartz server

Word

Acheteur

Commercial

Technicien informatique

Technique

Informatique

Windows

Commerce

Ubuntu

Après-vente

Joomla

Gestion des litiges

Négociation

RGPD

Sécurité informatique