Raphaël INTERNICOLA

En ce début du XXIème siècle, la concurrence entre les entreprises est plus marquée qu’auparavant. Les entreprises qui comprennent que le service et les relations humaines sont un facteur stratégique du succès, battront ainsi les autres. Elles devront donc disposer de leaders intelligents et créatifs, capables d’interagir, de communiquer et de motiver efficacement les membres de leur équipe à tous les niveaux hiérarchiques de la société.



C’est au cours de mon expérience professionnelle, que j’ai su développer une attitude positive et stimulante, alliant confiance et enthousiasme. Mon aptitude de leadership me permet aussi de communiquer et motiver efficacement, et je dispose d’une véritable vision et d’un sens des valeurs pour l’organisation dans laquelle je travaille.



C’est avec un immense plaisir que je mettrai à contribution mes compétences professionnelles et relationnelles, afin d’apporter une valeur ajoutée significative à votre structure.



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Biotechnologies

Industrie pharmaceutique

Production