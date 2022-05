Raphaël JACOUD

Designer de formation et passionné de technologies innovantes, j’ai intégré le monde du Digital Signage en concevant des mobiliers innovants.

Ces compétences techniques me permettent une vision globale au service de l’organisation et l’optimisation de toutes les étapes d’un projet :

- Conception & fabrication

- Phasage interne de déploiement

- Reporting client

- Maintenance & Démarche qualité

D’un naturel structuré et de bonne capacités organisationnelles, je me positionne en tant que « lanceur de projets », définissant et créant ex nihilo tous les conditions requises au déploiement d’un projet et à sa répétition.



En lien direct avec tous les acteurs du marché « B to B » (aussi bien constructeurs, distributeurs et intégrateurs) je suis à même de répondre et d’orienter les besoins « B to C » des comptes clés.



Curieux et désireux d’apprendre, j’oriente mes choix professionnels vers des perspectives d’évolutions, en adéquation avec un marché (celui du Digital Signage) en constante évolution/création.



A la recherche de challenges et de responsabilités je m’oriente désormais vers le management d’équipe en prenant le lead du service Avant Vente de Signall puis le management du service Préparation & Déploiement.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Display Advertising

Adobe InDesign

Marketing opérationnel

Adobe Illustrator

Communication visuelle

Photographie

Marketing produit

Marketing stratégique

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Google Sketchup

Innovation

Réalité virtuelle

Recherche et Développement

Gestion de projet

Interior Architecture

Pre sales

Project Management

la maintenance