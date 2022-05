Raphael JANNEL

J'ai été scolarisé à domicile par le biais du CNED de la 6eme jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat scientifique en 2005. Le CNED m'a permis de développé une forte autonomie et une grande rigueur dans mon travail.



Parallèlement à mes études je pratiquais le tennis en compétition, avec pour objectif principal devenir joueur professionnel. Grâce aux nombreux voyages que j'ai pu réaliser, j'ai acquis une grande ouverture d'esprit.



Suite à l'obtention de mon Bac, j'ai intégré le circuit professionnel de tennis pendant une durée de 2 ans. Pour le moment c'est sans aucun doute l'expérience la plus enrichissante qu'il m'ait été de vivre. En effet elle m'a permis d'une part de renforcer mon esprit de compétition, mon gout pour les challenges, ma résistance à la pression, et d'autre part de développer des compétences relationnelles



En 2007, je suis retourné sur les bancs de l'école à Bayonne (64), ou j'ai intégré l'EGC Bayonne Pays Basque. En France, les EGC constituent un réseau de 17 écoles, associées aux CCI. elle dispense une formation assez généraliste, permettant de poursuivre vers une ESC, ce que j'ai fait en 2010 au sein de l'ESCEM.



Je suis actuellement en dernière année, ou je me spécialise en finance de marché et gestion des risques.



Mes compétences :

autonome

Compétiteur

Réactif

Sociable