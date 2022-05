Raphael JAQUEROD

Actuellement sur le marché de l'emploi, je recherche un poste d'assistant de direction dans un cinéma, ou un poste de chargé de communication / référent jeunesse.



Grâce à mes différents stage, j'ai pu acquérir de l'expérience dans l'exploitation cinématographique à travers quatre cinémas : Mérignac-Ciné, ARTEC (Ciné-Jalles), UGC CINE CITE Bordeaux, et le Comoedia (Lyon). Variant donc entre cinéma indépendant, art et essai et grand public, mon profil s'est ainsi construit autour de la communication, l'animation et la jeunesse.



Mes compétences :

Indesign CS5

Photoshop CS5

Cinéma

Site internet