Raphaël JECHOUX

Bonjour,



J'exerce actuellement le métier d'AGENT SPORTIF pour le rugby.



Mes services s'adressent aux rugbymen et aux clubs professionnels.



Le coeur de mon activité est de mettre en rapport les joueurs et les présidents de clubs.

Au delà de cela, je joue un rôle de conseil dans la gestion de carrière sportive, dans la préparation de l'après Rugby, dans la négociation des contrats marketing...



Pour cela, je m'appuie sur ma double expérience :



- 12 ans en tant que rugbyman professionnel, notamment au Stade Français, club avec lequel je suis champion de France en 2003 et 2004.



et



- 2 ans comme gestionnaire des partenariats sportifs chez Renault.



Mes compétences :

Evénementiel

Marketing

Rugby

Vin