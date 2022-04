Didier LIENHARDT

Habitué à piloter des comptes clients importants, tant au niveau régional que national.

Ma fonction d'ingénieur commercial me permet de développer une relation de confiance et de fidélisation avec mes clients afin d'assurer la bonne réalisation de leurs projets et objectifs. Je me positionne dans un rôle de conseiller et d'animateur auprès de mes clients tout autant que de facilitateur en transversal au sein de ma propre structure.

Appréhender les enjeux et les besoins de mes clients, utiliser au mieux les caractéristiques des produits pour leurs proposer des solutions intégrées et adaptées, optimiser les avantages de chaque solution pour en tirer un bénéfice maximal. Telle est ma vision du partenariat gagnant/gagnant que je porte auprès de mes interlocuteurs.

Ma volonté, ma persévérance et mon esprit d'équipe sont des facteurs de réussite pour remporter les challenges que nous entreprenons, mes clients et moi. Le sport fait partie de mon éducation, la compétition est une motivation, la victoire est toujours mon objectif !



Mes compétences :

Analyse financière

Audit

Audit & contrôle de gestion

Conseil

Contrôle de gestion

Finance

Football

Formation

Immobilier

Reporting

Management

Gestion de la relation client

Vente B2B

Gestion de projet