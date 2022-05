Raphael JONCHERAY

Coordinateur de projets socioculturels depuis plus de 14 ans, je travaille en tant qu'indépendant ou salarié dans la production d'événementiel, la formation en démarche projet, le conseil en développement culturel pour des collectivités ou la réalisation de supports de communication. J'ai une parfaite connaissance du réseau angevin des associations, compagnies artistique, collectivités territoriales et ses habitants, ou entreprises de l'économie sociale et solidaire.



Mes compétences :

Coordination d'evenementiel

Création graphique

Médiation culturelle

Formation méthodologie de projets

Ingénierie territoriale et associative