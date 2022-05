Raphaël JULMY

Fort aujourd'hui des plusieurs années d'expérience dans l'intégration de systèmes informatiques complexes, je maîtrise les environnements Microsoft et VMware à travers divers projets de migrations et de mises en place d'infrastructures. Sensibilisé aux problématiques de haute disponibilité et d'intégrité des données, travaillant autant au niveau système, stockage, réseau et sécurité, ma conception des systèmes informatiques est globale.



D'un caractère optimiste et positif, j'aime aller de l'avant et me confronter à de nouveaux défis techniques et humains. Ma curiosité et mon envie de connaissances me permettent d'avancer et de me perfectionner dans les différents domaines de mon activité. Doté d'un caractère facile, j'arrive à créer un bon relationnel avec mes clients et ma flexibilité et mon adaptabilité me permettent de réaliser mes projets dans les meilleures conditions.



Mes compétences :

Vmware view

Microsoft serveur

Vmware ESX / ESXI

Serveurs

Stockage

Réseau

Infrastructures informatiques

Infrastructures HP

WatchGuard

Microsoft Exchange

Sécurité

VMware

Microsoft

Ingénierie