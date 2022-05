Raphaël KALENGA MISHIKA

Né à Kolwezi le 24 Avril 1955, j' ai suivi mes études secondaires techniques de niveau A2 à l' Ecole Technique Secondaire Officielle de Manika à Kolwezi en République Démocratique du Congo.



J' ai en suite travaillé comme mécanicien A2 su Fokker F27 pour la compagnie nationale aérienne Air Zaïre de Septembre 1976 à Juillet 1980.



J' ai poursuivis mes études supérieures du type universitaires à l' Université du Travail de Charleroi (ISIH) de Septembre 1980 à Juillet 1986 où j' ai terminé avec distinction comme Ingénieur Industriel en électro-mécanique.



J'ai continué ma carrière en maintenance des avions civiles comme manager de l' "Engineering" de SCIBE Air Lift avec une flotte de 5 Fokker F27, 3 Boeing 727, 2 Boeing 707, et un Lockeed LC 130 de Septembre 1986 à Octobre 1988.RDC



Revenu en Belgique au alentour de Novembre 1988, j' ai travaillé depuis Mai 1989 pour la compagnie European Air Transport (DHL) où j' ai occupé les postes successifs de "Record clerk" , "Planning adminstrator" , "engineering administrator" et pour terminer "engineer" où je mes suis occupé des ATA 27, 32, 51, 53, 57, et à la fin de la structure des avions.



Je suis très familiarisé avec toute la documentation de la maintenance des avions civiles pour les réparation, les acceptations techniques.



Mes compétences :

Maintenance des avions