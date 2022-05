Raphael KICHENAMA

J’ai une bonne connaissance du monde du diagnostique in vitro, et plus particulièrement de la chimie clinique. Nous fournissons toutes les matières premières (et dans certains cas aussi les réactifs finis) à de nombreux fabricants de réactifs de laboratoire à travers le monde.



J’ai développé une grande polyvalence car outre le fait d’être responsable de la prospection et du développement commercial dans de nombreux pays européens, je suis aussi responsable du support technique pour toutes les zones et responsable de l’ISO certification de la société (ISO 9001-2008).



J'ai une maîtrise de Biochimie, un DEA en biotechnologies et un DESS biomédical. Grâce à ce cursus universitaire incluant 3 années passées dans les laboratoires de recherche en biochimie/biomédical de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), je peux discuter "technique" avec mes interlocuteurs et comprendre de façon très précise leurs attentes et éventuels problèmes. Ensuite,nous pouvons élaborer ensemble des solutions intéressantes tant d’un point de vue technique que financier.



Mes compétences :

Biochimie

Biomédical

Biotechnologie

Commercial

Technico commercial