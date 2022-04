Karine LABRO

Depuis 2009, j'ai en charge de développer les formations professionnelles à distance afin de permettre aux professionnels de santé de se former sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail.

Mais aussi de former les formateurs sur l'utilisation de la plateforme moodle et du logiciel pédagogique Scenari afin de permettre aux formateurs de mettre des cours en ligne pour les apprenants. Cela permet aux apprenants pendant leurs semaines en entreprise de pouvoir continuer à travailler leurs cours par le biais de la plateforme.



Mes compétences :

Moodle

E-learning