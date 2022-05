Vincent DUPIN

23 ans d'expérience dont 16 ans de développement commercial et partenarial en B2B, dans des entreprises variées et des secteurs différents, me permettent de maîtriser :



- la chaîne de valeur commerciale de la prospection à la fidélisation en passant par la négociation, la contractualisation, l'accompagnement, le référencement...

- le développement commercial et partenarial par la mise en place d'une stratégie dédiée

- la réponse aux AO complexes

- les soutenances

- la fixation des objectifs et la mise en place d'outils de reporting

- la définition et la mise en place de nouvelles offres et de nouvelles lignes

- la création de partenariats

- la création et la mise en place d'événements

- la représentation

- ...



avec une capacité à :

- développer du chiffre d'affaires

- accroître la rentabilité

- ouvrir et développer de nouveaux secteurs

- conquérir et fidéliser de nouveaux comptes

- créer des liens partenariaux et commerciaux pérennes

- créer de la relation client

- trouver des solutions créatives

- créer une ambiance et une cohésion d'équipes



dans des domaines tels que :

- la formation

- l'enseignement supérieur

- l'édition

- le digital

- le serious-game et la gamification



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Ecoute

Management

Pédagogie

Ingénierie de formation

Account management

Formation professionnelle

Direction commerciale

Stratégie commerciale

Mise en place d'une stratégie commerciale

Développement partenarial

Curiosité

Relationnel client

Adaptabilité

Leadership

Organisation