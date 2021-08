Vincent DUPIN

Vous avez lenvie de vous lancer dans un nouveau challenge stimulant ?



Vous avez toujours eu la fibre entrepreneuriale mais vous navez jamais eu le cran de vous lancer ?



Vous avez limpression de tourner en rond dans votre vie ..

Votre travail actuel ne vous fait plus vraiment vibrer

ou peut-être que vous avez besoin de diversifier vos revenus pour vous faire plus plaisir ou faire profiter votre famille



Vous ressentez le besoin dun nouveau challenge, dun nouveau départ auquel vous croyez !



STOP ! DEVENEZ MAINTENANT ACTEUR DE VOTRE VIE !

Le monde bouge, prenez une longueur davance.



:



Je vous propose de faire partie dune aventure humaine inégalée.



Dintégrer et de bâtir votre propre structure autour de lalimentation, la foodtech. Dont lentreprise française est lune des plus compétitive du marché.



Franchise dématérialisée

Sans stock

Sans investissement

Sans salarié

Vous développez votre CA en équipe



Activité flexible

Formation comprise & gratuite

Vous travaillez à distance grâce aux outils digitaux

Vous êtes votre propre patron mais vous évoluez en équipe

Vous vous réalisez à tous les niveaux



Vous êtes accompagné, guidé, conseillé, formé tout au long de lannée pour atteindre vos objectifs et vous surpasser.



Quand vous nous rejoignez, vous intégrez un collectif dentrepreneurs qui ne vous lâche pas. VOUS NËTES JAMAIS SEUL.



Vous êtes boosté en ÉNERGIE et en motivation.



Vous avez le choix de bien gagner votre vie avec des revenus équitables et sans limites.



: - &



Cest un fait, lalimentation majoritairement consommée aujourdhui sappauvrit !



Imaginez remplir votre chaudière de bois humide, cest comme remplir votre estomac avec un énorme quantité de macro nutriments (glucides, protéines, lipides) sans les micro nutriments (vitamines, minéraux, fibres, enzymes) ça fume, mais pas de feu !



Vous lavez compris, les trop de ceci et pas assez de cela créent un déséquilibre. Qui nentends pas dans son entourage:

"Je nai pas la pêche, je dors mal, je me sens lourd, je nai pas le temps de manger? "



Cest pourquoi je me suis engagé dans un secteur éthique prônant une alimentation saine, équilibrée et gourmande.





Intégrité, respect, amour, humilité sont des qualités qui maniment au quotidien.





Alors on démarre votre aventure ensemble ?

vincent.dupin@vdaero.fr

06 61 61 73 35