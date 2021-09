Corné DE WAAL

Muni d'une expérience significative dans la communication et le management, je développe en synergie avec mes collaborateurs l'amélioration continue des ressources, des moyens et des techniques.



De plus, ma maitrise des langues (anglais, allemand, français et hollandais) et mon approche pluriculturelle sont les facteurs clés de succès pour mener à bien les grands projets qui me sont confiés.

J'ai un parcours riche et varié qui me permets de redonner un nouveau souffle aux entreprises en difficultés.





Mes compétences :

Management d'équipe

Lean management

Gestionnaire

Contrôle de gestion

5S

Project management

International

SMED

Technique